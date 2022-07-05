The Times: Британии не хватит боеприпасов для победы над Россией

Армии Великобритании не хватит боеприпасов для победы над Россией в случае военного столкновения двух стран. Об этом заявил обозреватель издания The Times Эдвард Лукас.

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По его словам, при российских «скорострельных темпах» у британской армии закончатся артиллерийские снаряды всего за два дня.

«Общая картина мрачна и ясна», - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Великобритания пообещала предоставить Украине свыше 1,1 миллиарда евро в качестве военной помощи, напоминает «Свободная пресса». Как заявлял новый командующий армией Великобритании генерал Патрик Сандерс, британские войска должны быть готовы «еще раз воевать в Европе», чтобы помочь Украине защитить себя от России, подчеркивают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:ВеликобританияРоссия
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