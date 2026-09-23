Испания, Венгрия и Словакия хотят получать топливо из России, но могут нарваться на многочисленные штрафы, поэтому вынуждены отказываться от него. При этом российский газ спокойно уйдет на другие рынки, рассказал НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Испания намерена ввести запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года. Ограничения вступят в силу, несмотря на действующие контракты испанских компаний на поставки российских энергоресурсов. Об этом сообщил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес. Его слова приводит ТАСС. Пикина не удивила эта ситуация.