Запретил ЕС? Почему Испания отказалась от российского СПГ
Европейские страны боятся штрафов Брюсселя и не рискуют покупать топливо из России, заявил НСН Сергей Пикин.
Испания, Венгрия и Словакия хотят получать топливо из России, но могут нарваться на многочисленные штрафы, поэтому вынуждены отказываться от него. При этом российский газ спокойно уйдет на другие рынки, рассказал НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Испания намерена ввести запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года. Ограничения вступят в силу, несмотря на действующие контракты испанских компаний на поставки российских энергоресурсов. Об этом сообщил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес. Его слова приводит ТАСС. Пикина не удивила эта ситуация.
«Это решение идет не от Испании, а было принято на уровне ЕС. Сжиженный газ мы поставляем туда, где есть потребительский спрос. Он как нефть — не привязан к конкретному покупателю и идет туда, где он нужен. Он может транспортироваться в любой терминал по приему, в отличие от трубопроводного. Поэтому его можно будет отправить в другие страны вместо Европы. Испанцы точно не будут искать обходных путей, потому что там такая система контроля и санкций, что штрафы кратны стоимости покупаемого газа, поэтому никто не будет рисковать. Даже Венгрия и Словакия, которые всегда были заинтересованы покупкой российского топлива, подчинятся данному закону. Не думаю, что кто-то будет играть», — подчеркнул он.
Ранее немецкий политолог Александр Рар назвал НСН условия перезапуска газопровода «Северный поток».
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