Вместе с тем сокращение числа присяжных пойдет не на пользу правосудности итоговых решений, в отличие от включения в состав коллегий граждан старше 65 лет.

«Все-таки 12 человек, сколько было изначально, — это определенный консенсус. Восьмерых стало легче убедить, ну а четверых человек убедить будет совсем просто. Сокращение числа присяжных предлагается не от хорошей жизни: коллегию из четырех человек государству гораздо проще финансировать. Что касается участия граждан старше 65 лет — это можно только приветствовать. Человек к этому возрасту приобретает опыт, мудрость и с высоты прожитых лет может выносить взвешенные суждения и вердикты. Кроме того, люди пенсионного возраста могут полноценно участвовать в судебном процессе, поскольку уже не заняты на производстве. Единственное, нужно ограничивать верхнюю планку возраста и учитывать состояние здоровья. Могут быть определенные заболевания, связанные с возрастом, которые иногда мешают объективно выносить решение», — подчеркнул юрист.

Соловьев также обратил внимание на то, что участие в коллегии профессионального судьи изменит саму ее суть. Присяжные заседатели могут превратиться в народных заседателей, как было в СССР, и утратить независимость суждения.

«Это очень серьезная трансформация. Профессиональный судья не должен участвовать в обсуждении присяжных. Судья выносит приговор по делу на основании закона и собственного убеждения. А присяжные выслушивают сторону обвинения и сторону защиты и на основании этого выносят вердикт, который не является приговором. Если присяжные превратятся в народных заседателей, которые были в Советском Союзе, то они станут зависимы от профессионального судьи. Он сможет навязывать им свое мнение. Если же судья не будет участвовать в вынесении вердикта, то независимость присяжных сохранится», — предупредил собеседник НСН.

Ранее Иван Соловьев рассказал НСН,что делать, если оштрафовали за падение на пути в метрополитене.

