«Не от хорошей жизни»: Зачем число присяжных сокращают с 12 до 4
Перезагрузка суда присяжных давно назрела, но его сокращение и участие в нем судьи могут превратить его участников в народных заседателей из СССР, заявил НСН юрист Иван Соловьев.
Реформа суда присяжных приведет к перезагрузке всего института заседателей, более активному участию граждан в совершении правосудия и вытащит его из правовой ямы, но есть риск давления и утраты независимости суждений, заявил НСН заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Верховный суд (ВС) предложил реформировать суд присяжных в России, сообщает РБК. По данным издания, будет создана общая коллегия с участием профессионального судьи, а число присяжных сократят до четырех человек. Присяжные заседатели по-прежнему будут принимать решения по вопросам факта преступления, срок рассмотрения дел сократится, а оснований для отмены оправдательных решений, вынесенных присяжными, станет меньше. В присяжные заседатели разрешат выбирать граждан старше 65 лет.
Перезагрузка всего института присяжных заседателей давно назрела, рассказал Соловьев.
«Сейчас суды присяжных используются все меньше и меньше. Причины — недофинансирование, высокий процент решений, от которых профессиональные судьи были не в восторге, а также высокий процент отмен. Надо признать, что институт присяжных у нас находился в правовой яме. Поэтому перезагрузить этот институт как важнейший элемент участия граждан в отправлении правосудия было необходимо», — уверен юрист.
Вместе с тем сокращение числа присяжных пойдет не на пользу правосудности итоговых решений, в отличие от включения в состав коллегий граждан старше 65 лет.
«Все-таки 12 человек, сколько было изначально, — это определенный консенсус. Восьмерых стало легче убедить, ну а четверых человек убедить будет совсем просто. Сокращение числа присяжных предлагается не от хорошей жизни: коллегию из четырех человек государству гораздо проще финансировать. Что касается участия граждан старше 65 лет — это можно только приветствовать. Человек к этому возрасту приобретает опыт, мудрость и с высоты прожитых лет может выносить взвешенные суждения и вердикты. Кроме того, люди пенсионного возраста могут полноценно участвовать в судебном процессе, поскольку уже не заняты на производстве. Единственное, нужно ограничивать верхнюю планку возраста и учитывать состояние здоровья. Могут быть определенные заболевания, связанные с возрастом, которые иногда мешают объективно выносить решение», — подчеркнул юрист.
Соловьев также обратил внимание на то, что участие в коллегии профессионального судьи изменит саму ее суть. Присяжные заседатели могут превратиться в народных заседателей, как было в СССР, и утратить независимость суждения.
«Это очень серьезная трансформация. Профессиональный судья не должен участвовать в обсуждении присяжных. Судья выносит приговор по делу на основании закона и собственного убеждения. А присяжные выслушивают сторону обвинения и сторону защиты и на основании этого выносят вердикт, который не является приговором. Если присяжные превратятся в народных заседателей, которые были в Советском Союзе, то они станут зависимы от профессионального судьи. Он сможет навязывать им свое мнение. Если же судья не будет участвовать в вынесении вердикта, то независимость присяжных сохранится», — предупредил собеседник НСН.
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