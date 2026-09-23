Путин подвел итоги выборов в Госдуму

На совещании с правительством он указал, что противником были предприняты попытки сорвать выборы, в том числе «прорвать ПВО Москвы и других регионов». Однако очереди на избирательных участках показали, что «запугать Россию невозможно».

«Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании», - сказал глава государства.

Путин также призвал оправдать доверие, оказанное гражданами правительству РФ и всему российскому руководству.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги выборов, прошедших 18-20 сентября, будут подводиться не раньше 25 сентября, пишут «Известия».

