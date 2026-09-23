«Сделаем за месяц!»: «Кривая линия» решила парадокс с мостом в Высоково, а Иван Купала просит автобус

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В начале сентября мы рассказывали о проблеме жителей деревни Высоково Конаковского района Тверской области. Единственный мост, связывающий ее с цивилизацией, пришел в негодность, на нем недавно провалился ребенок, а пенсионеры и вовсе боялись «упасть и не встать». Мост находится на границе Тверской и Московской областей, при этом чиновники из обоих регионов говорили, что он «не наш» и игнорировали просьбы о ремонте.

После обращения «Кривой линии» к двум губернаторам в правительстве Московской области подтвердили, что мост не числится в реестрах Конаковского и Дмитровского округов, однако пообещали «с учетом социальной значимости» отремонтировать его до 15 октября. Местные жители несколько лет не могли добиться ремонта моста и очень рады такому повороту.

«В воскресенье все было без изменений, сейчас тоже пока тишина. Но то что они пообещали сделать это за месяц, назвали конкретную дату, это просто замечательно, это здорово! Спасибо вам большое от жителей двух деревень. Главное, чтобы начали что-то делать, а то мы слышали постоянно: идите, до свидания, мы вас не знаем», - поблагодарила НСН местная жительница Наталья Петрова.

Теперь «Кривая линия» проследит, не разойдутся ли обещания чиновников с делом.

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Ну а у жителей поселка Иван Купала в Боровском районе Калужской области другая проблема. В пешей доступности от поселка школ нет, ближайшая находится в Ворсино, в шести километрах. При этом туда не идет общественный транспорт, на дороге нет ни тротуаров, ни остановок. Детям добраться туда пешком просто нереально. Люди уже, как минимум, шесть лет просят выделить для детей школьный автобус, однако его как не было, так и нет.

«Эта история длится лет шесть точно. В нашем поселке более 400 домов, детей, соответственно, прилично. А школа находится в шести километрах и никакой безопасной дороги до школы нет. До нее просто не дойти пешком. Школьного автобуса тоже нет. Директор школы говорит, что они куда-то обращались, но ничего не решается. Приезжали из ГАИ, они разработали маршрут, там нужно восемь остановок, свет проводить. Видимо, финансов нет, ничего годами не меняется. Обычных автобусов, на которых можно было бы доехать до школы, у нас тоже нет. Сейчас дети кое-как туда добираются. Мы с родителями договариваемся - кто когда может забирает их "пачками". Кто-то утром отвозит, кто-то вечером забирает. Так уже можно и школу закончить, пока нам дадут автобус», - посетовала в беседе с НСН местная жительница Яна Малахова.

Мы обратились к губернатору Калужской области Владиславу Шапше и министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой помочь школьникам из поселка Иван Купала.