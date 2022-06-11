В Британии заявили, что у Запада нет стратегии по Украине

По мнению эксперта, стратегия Запада — «давайте посмотрим, как все сложится», или, иными словами, «вообще не стратегия». Ричардс отмечает, что в США и Британии нет понимания того, как должна развиваться ситуация на Украине и «какую Россию» стремятся сформировать западные силы.

«Есть ли возможность, используя кнут и пряник, убедить ослабленную Россию присоединиться к Западу вместо того, чтобы неизбежно втягивать её в сферу влияния Китая?», — задается вопросом экс-глава британских ВС.

Ричардс отметил, что ни у кого не хватает смелости «мыслить за рамками политических условностей момента».

