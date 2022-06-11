В Британии заявили, что у Запада нет стратегии по Украине

Западные страны не имеют последовательной стратегии в отношении конфликта на Украине, считает экс-глава вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс. Об этом он пишет в своей статье для Telegraph.

Шольц: Антироссийские санкции не отменят после окончания боевых действий на Украине

По мнению эксперта, стратегия Запада — «давайте посмотрим, как все сложится», или, иными словами, «вообще не стратегия». Ричардс отмечает, что в США и Британии нет понимания того, как должна развиваться ситуация на Украине и «какую Россию» стремятся сформировать западные силы.

«Есть ли возможность, используя кнут и пряник, убедить ослабленную Россию присоединиться к Западу вместо того, чтобы неизбежно втягивать её в сферу влияния Китая?», — задается вопросом экс-глава британских ВС.

Ричардс отметил, что ни у кого не хватает смелости «мыслить за рамками политических условностей момента».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ЗападВеликобританияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры