Решетников: Крупные российские холдинги переведут часть рабочей силы в регионы
Крупные российские холдинги переведут часть рабочей силы в регионы. Как сообщает RT, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным он рассказал, что холдинги для перевода определяли по нескольким критериям.
«Штат от двух тысяч человек, находится под мониторингом Росстата, не относится к ОПК и управляется правительством. В итоге в фокусе осталось восемь холдингов», — отметил министр.
Он уточнил, что это РЖД, «Почта России», «Транснефть», «Роснефть», «Интер РАО», «Зарубежнефть», «Аэрофлот» и «Россети».
Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал о готовящемся переезде офисов нескольких крупных компаний из Москвы в регионы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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