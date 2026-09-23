Решетников: Крупные российские холдинги переведут часть рабочей силы в регионы

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным он рассказал, что холдинги для перевода определяли по нескольким критериям.

«Штат от двух тысяч человек, находится под мониторингом Росстата, не относится к ОПК и управляется правительством. В итоге в фокусе осталось восемь холдингов», — отметил министр.

Он уточнил, что это РЖД, «Почта России», «Транснефть», «Роснефть», «Интер РАО», «Зарубежнефть», «Аэрофлот» и «Россети».

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал о готовящемся переезде офисов нескольких крупных компаний из Москвы в регионы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

