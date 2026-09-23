Люди утекают: Как рост числа самозанятых вредит компаниям
Наталья Голованова раскрыла НСН, что развитие платформ для самозанятости позволяет е-commerce и логистике привлекать больше кадров, однако кое-где сотрудников, наоборот, недосчитываются.
Из-за развития платформенной занятости все тяжелее привлекать сотрудников в промышленность, так что рост возможностей для подработки вне штата стягивает рабочих с производств. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Заработок вне штата всё чаще заменяет россиянам постоянную должность, пишут «Известия». Так, за год число тех, кто трудится только в неформальном секторе, выросло на 185 тысяч, почти до 15 млн, а совмещающих такую деятельность с наймом стало на 74 тысячи меньше. Людей привлекают гибкий график и быстрые выплаты, а прием на работу для бизнеса становится дороже. Голованова раскрыла, в каких сферах россияне чаще всего трудятся сами на себя.
«Больше всего вакансий, где указано внештатное оформление, в сентябре 2026 встречается в службе доставки, транспорте, логистике, складе, ретейле, в сфере услуг, строительстве. Новая форма трудовых отношений позволяет работодателям экономить на налогах с ФОТ и повышать размер вознаграждения. Благодаря этому быстро развивающиеся отрасли как, например, e-commerce и логистика могут привлекать больше кадров. В то же время промышленности все тяжелее конкурировать за рабочих: производства чаще не могут сотрудничать с самозанятыми из-за особенностей условий труда. Таким образом, платформенная занятость с ее работами, не требующими высокой квалификации и графиком работы на выбор, оттягивает персонал с производств», — рассказала она.
При этом Голованова уточнила, что главным ориентиром при выборе работы для россиян остается уровень зарплаты, а также раскрыла, какие еще компании сегодня стараются привлечь сотрудников.
«На первом месте по важности для россиян при выборе работы — деньги. На втором и третьем местах с большим отрывом от лидера — адекватное руководство и стабильность компании. Также во втором квартале 2026 работодатели чаще всего предлагают сотрудникам в рамках C&B-пакета (комплексная система материальной мотивации и социальных льгот, — Прим. НСН) обучение (59%), корпоративы (54%), подарки к праздникам (46%), матпомощь (41%) и ДМС — (22%)», — отметила она.
Ранее юрист Марина Павлова рассказала, что закон не запрещает штатным сотрудникам коммерческих компаний подрабатывать в свободное время, открывать ИП или работать по совместительству. Так что уволить за вторую работу не могут, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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