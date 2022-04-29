Восемь тысяч британских военных направят на учения НАТО по противостоянию России
Великобритания направит около восьми тысяч военнослужащих для участия в учениях в Восточной Европе, в рамках которых будет отрабатываться противодействие гипотетической «российской агрессии». Об этом сообщает The Guardian.
Маневры запланированы на лето, они станут одними из самых масштабных со времен окончания холодной войны, пишет Газета.ру. Учения пройдут в нескольких странах от Финляндии до Северной Македонии; британские военнослужащие сухопутных войск объединятся с десятками тысяч военных НАТО и Объединенных экспедиционных сил под командованием Британии.
Как отметили в Минобороны Соединенного Королевства, такие учения планировались давно, однако решение провести их было принято на фоне специальной военной операции России на Украине, сообщает РЕН ТВ.
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