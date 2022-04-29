Восемь тысяч британских военных направят на учения НАТО по противостоянию России

Великобритания направит около восьми тысяч военнослужащих для участия в учениях в Восточной Европе, в рамках которых будет отрабатываться противодействие гипотетической «российской агрессии». Об этом сообщает The Guardian.

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Маневры запланированы на лето, они станут одними из самых масштабных со времен окончания холодной войны, пишет Газета.ру. Учения пройдут в нескольких странах от Финляндии до Северной Македонии; британские военнослужащие сухопутных войск объединятся с десятками тысяч военных НАТО и Объединенных экспедиционных сил под командованием Британии.

Как отметили в Минобороны Соединенного Королевства, такие учения планировались давно, однако решение провести их было принято на фоне специальной военной операции России на Украине, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:НАТОУченияВоеннослужащиеВеликобритания
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