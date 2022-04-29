Восемь тысяч британских военных направят на учения НАТО по противостоянию России

Маневры запланированы на лето, они станут одними из самых масштабных со времен окончания холодной войны, пишет Газета.ру. Учения пройдут в нескольких странах от Финляндии до Северной Македонии; британские военнослужащие сухопутных войск объединятся с десятками тысяч военных НАТО и Объединенных экспедиционных сил под командованием Британии.

Как отметили в Минобороны Соединенного Королевства, такие учения планировались давно, однако решение провести их было принято на фоне специальной военной операции России на Украине, сообщает РЕН ТВ.

