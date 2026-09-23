Набиуллина: Россияне открыли 200 тысяч кошельков для цифровых рублей
Россияне уже открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. Как пишет RT, об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным она отметила, что для первых трёх недель с момента запуска «это совсем немало».
«Мы, кстати, ожидали, что к концу года будет всего 60 тысяч... То есть, интерес есть», — подчеркнула глава регулятора.
Набиуллина добавила, что к платформе цифрового рубля подключились уже 36 российских банков.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил «Радиоточке НСН», что несмотря на перебои, старт у цифрового рубля был вполне успешным, а технические недочёты в данном случае вполне естественны.
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