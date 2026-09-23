Набиуллина: Россияне открыли 200 тысяч кошельков для цифровых рублей

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным она отметила, что для первых трёх недель с момента запуска «это совсем немало».

«Мы, кстати, ожидали, что к концу года будет всего 60 тысяч... То есть, интерес есть», — подчеркнула глава регулятора.

Набиуллина добавила, что к платформе цифрового рубля подключились уже 36 российских банков.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил «Радиоточке НСН», что несмотря на перебои, старт у цифрового рубля был вполне успешным, а технические недочёты в данном случае вполне естественны.

