Набиуллина: Россияне открыли 200 тысяч кошельков для цифровых рублей

Россияне уже открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. Как пишет RT, об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

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На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным она отметила, что для первых трёх недель с момента запуска «это совсем немало».

«Мы, кстати, ожидали, что к концу года будет всего 60 тысяч... То есть, интерес есть», — подчеркнула глава регулятора.

Набиуллина добавила, что к платформе цифрового рубля подключились уже 36 российских банков.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил «Радиоточке НСН», что несмотря на перебои, старт у цифрового рубля был вполне успешным, а технические недочёты в данном случае вполне естественны.

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:ЦентробанкЭльвира НабиуллинаЦифровой рубль

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