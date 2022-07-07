Песков: Джонсон не любит Россию, мы его тоже

По его словам, в Великобритании очень запутанная политическая система и руководить правительством может тот человек, который вообще не имеет никакой общественной поддержки.

«Вот к таким, видимо, судя по всему и относится господин Джонсон. Поэтому это не нам давать (оценку - ред. НСН), все-таки пусть британцы сами оценивают работу своих правительств», - приводит РИА Новости слова официального представителя Кремля.

Ранее сообщалось, что на Даунинг-стрит готовят заявление об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Отмечалось, что сегодня он выступит с обращением к нации. До этого, по данным СМИ, менее чем за сутки в отставку подали более 30 членов правительства Великобритании.

