Песков: Джонсон не любит Россию, мы его тоже
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который, по информации СМИ, может уйти в отставку, очень не любит Россию, Москва его тоже не любит. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Великобритании очень запутанная политическая система и руководить правительством может тот человек, который вообще не имеет никакой общественной поддержки.
«Вот к таким, видимо, судя по всему и относится господин Джонсон. Поэтому это не нам давать (оценку - ред. НСН), все-таки пусть британцы сами оценивают работу своих правительств», - приводит РИА Новости слова официального представителя Кремля.
Ранее сообщалось, что на Даунинг-стрит готовят заявление об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Отмечалось, что сегодня он выступит с обращением к нации. До этого, по данным СМИ, менее чем за сутки в отставку подали более 30 членов правительства Великобритании.
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