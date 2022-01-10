Давайте без бла: Россия ждет конкретики от переговоров с США

При этом основной диалог по гарантиям безопасности пройдет в понедельник, 10 января. Комментируя предстоящий второй раунд переговоров, Рябков предположил, что американские партнеры по Североатлантическому альянсу, проявляющие русофобские настроения, не позволяют делегации США комфортно вести диалог с Россией.

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО»,— отметил заместитель министра иностранных дел.

Рябков также добавил, что не ждет большого продвижения от переговоров в Женеве по вопросу гарантий безопасности. Он напомнил методы публичной политики Вашингтона, предполагающие оттеснение России на второй план в международной сфере, и напомнил, что США не получат уступок от России.



«Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», — пояснил Рябков.

По словам Рябкова, Россия будет требовать от НАТО возвращения в границы 1997 года. Кроме того, Россия требует от НАТО прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами.