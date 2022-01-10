Давайте без бла: Россия ждет конкретики от переговоров с США
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о решительном настрое перед вторым раундом переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, который пройдет 10 января.
Межведомственная делегация России в воскресенье, 9 января прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности. Делегацию возглавляет заместитель главы МИД Сергей Рябков.
Первая часть переговоров уже состоялась. По словам Рябкова, разговор с американскими представителями вышел потрясающим, однако в то же время сложным и деловым. Встреча продлилась более двух часов, она проходила в формате ужина.
«Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что не теряет оптимизма в связи с предстоящими переговорами.
При этом основной диалог по гарантиям безопасности пройдет в понедельник, 10 января. Комментируя предстоящий второй раунд переговоров, Рябков предположил, что американские партнеры по Североатлантическому альянсу, проявляющие русофобские настроения, не позволяют делегации США комфортно вести диалог с Россией.
«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО»,— отметил заместитель министра иностранных дел.
Рябков также добавил, что не ждет большого продвижения от переговоров в Женеве по вопросу гарантий безопасности. Он напомнил методы публичной политики Вашингтона, предполагающие оттеснение России на второй план в международной сфере, и напомнил, что США не получат уступок от России.
«Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», — пояснил Рябков.
По словам Рябкова, Россия будет требовать от НАТО возвращения в границы 1997 года. Кроме того, Россия требует от НАТО прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что российская сторона нацелена на предельно краткие и деловые переговоры. По словам сенатора, делегация, состоящая из дипломатов и военных, намерена добиваться от американской стороны создания конкретных документов.
«Мы настроены на конструктивный договор, ничего другого. Все эти «бла-бла-бла» неприемлемы. Решение должно быть простое – документы подписывать необходимо, которые бы позволили деэскалацию напряженности реализовать на практике в ближайшее время», - заключил Климов.
Со своей стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен 9 января заверил, что США предпочитает дипломатические переговоры с Россией по вопросам гарантий безопасности, однако Вашингтон готов к более решительным действиям, если Москва встанет на путь «конфронтации и агрессии».
«Мы привержены диалогу и дипломатии, чтобы увидеть, сможем ли мы решить данные проблемы мирным путем, который, безусловно, является наиболее предпочтительным. В то же время, мы готовы действовать в отношении России очень решительно, если она выберет путь конфронтации и агрессии», - заявил он в интервью телеканалу CNN.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что диалог ЕС с Россией по вопросам безопасности необходим, однако добавил, что необходимо и ее сдерживание для поддержки Украины.
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