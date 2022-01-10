Рябков прокомментировал встречу с США перед переговорами в Женеве

Стали известны результаты предварительной части переговоров России и США в Женеве по гарантиям безопасности, сообщают «Известия» со ссылкой заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.

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Он назвал разговор с американскими представителями потрясающим, и одновременно сложным и деловым. «Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — сказал дипломат. Встреча продлилась более двух часов.

Ранее Рябков заявил, что НАТО должен вернуться в границы 1997 года. Замглавы внешнеполитического ведомства России заявил, что не ждет большого продвижения от переговоров в Женеве по вопросу гарантий безопасности.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СШАМИД РФСергей Рябков
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