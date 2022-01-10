Рябков прокомментировал встречу с США перед переговорами в Женеве

Он назвал разговор с американскими представителями потрясающим, и одновременно сложным и деловым. «Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — сказал дипломат. Встреча продлилась более двух часов.

Ранее Рябков заявил, что НАТО должен вернуться в границы 1997 года. Замглавы внешнеполитического ведомства России заявил, что не ждет большого продвижения от переговоров в Женеве по вопросу гарантий безопасности.

