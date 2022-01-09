Путин победил? Политики спорят о переговорах России и США по безопасности
Пока в России политики критикуют США за жесткую позицию в переговорах с Россией о гарантиях безопасности, на Западе уже признали победу Путина в геополитической гонке.
Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что Москва с высокой вероятность столкнется с нежеланием Вашингтона и НАТО реально воспринять позицию России, но на уступки она не пойдет, заявил Рябков РИА Новости.
«К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг», — приводит слова Рябкова Газета.ru.
По его словам, совершенно исключено, что Кремль пойдет на уступки под подавлением или угрозами.
Если США не продемонстрируют интерес к озабоченности Москвы, то Россия ограничит диалог одной встречей .
«Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счёт» - заявил дипломат.
Российский сенатор Алексей Пушков также считает, что США рассматривают начинающиеся переговоры с Россией не как путь к гарантиям безопасности, а как очередной жесткий торг, в ходе которого они выставят Кремлю контр-претензии и контр-требования.
«Это тем более касается переговоров в формате Совета Россия — НАТО. В ряде стран Альянса очень сильно желание, как говорят британцы, перевернуть стол, обвинить во всем Москву и выставить ей набор ультимативных требований», — написал сенатор в Telegram-канале.
При этом на Западе, критикуя президента России Владимира Путина, его называют победителем геополитической гонки с США и другими странами Запада. Причем, одержавшим эту победу с разгромным для противника счетом. Об этом заявил бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах (Gary Tabach) в эфире YouTube-канала SobiNews.
«Он получил все, он уделал всех … нашими же руками», — цитируют Табаха «Известия».
По словам мнению экс-представителя НАТО в России упрекает Байдена в частых ошибках, из-за которых он уступает российскому лидеру: в снятых санкциях с проекта «Северный поток-2», в отказе от поставок беспилотных летательных аппаратов Украине. Кроме того, по мнению Табаха, Байден противодействует добыче нефти газа в США, что влечет дефицит топлива. Бывший представитель Североатлантического альянса прогнозирует возможность России «обогатиться» за счет повышения спроса на энергоресурсы, отмечает Lenta.ru.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил «Радиоточке НСН», что Россия рассчитывает на предельно конкретные переговоры с США в январе и не потерпит затягивания процесса.
«Москва ждет конструктивного разговора. Всё, точка! Затягивание нас не устроит. Делегация наша будет вполне конкретна, там будут дипломаты и военные. Мы свою точку зрения изложили. У Вашингтона два варианта: либо принять то, что мы предложили, либо предложить нам свой комплекс мер, который совершенно точно учитывал бы наши национальные интересы. Тогда мы, в свою очередь, будем изучать это встречное предложение, тоже, по возможности, коротко. Мы настроены на конструктивный договор, ничего другого. Все эти «бла-бла-бла» неприемлемы!», - подчеркнул он.
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