Путин победил? Политики спорят о переговорах России и США по безопасности

По словам мнению экс-представителя НАТО в России упрекает Байдена в частых ошибках, из-за которых он уступает российскому лидеру: в снятых санкциях с проекта «Северный поток-2», в отказе от поставок беспилотных летательных аппаратов Украине. Кроме того, по мнению Табаха, Байден противодействует добыче нефти газа в США, что влечет дефицит топлива. Бывший представитель Североатлантического альянса прогнозирует возможность России «обогатиться» за счет повышения спроса на энергоресурсы, отмечает Lenta.ru.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил «Радиоточке НСН», что Россия рассчитывает на предельно конкретные переговоры с США в январе и не потерпит затягивания процесса.

«Москва ждет конструктивного разговора. Всё, точка! Затягивание нас не устроит. Делегация наша будет вполне конкретна, там будут дипломаты и военные. Мы свою точку зрения изложили. У Вашингтона два варианта: либо принять то, что мы предложили, либо предложить нам свой комплекс мер, который совершенно точно учитывал бы наши национальные интересы. Тогда мы, в свою очередь, будем изучать это встречное предложение, тоже, по возможности, коротко. Мы настроены на конструктивный договор, ничего другого. Все эти «бла-бла-бла» неприемлемы!», - подчеркнул он.



