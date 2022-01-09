Рябков: Россия не пойдет на уступки в переговорах с США по гарантиям безопасности
Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что Москва с высокой вероятность столкнется с нежеланием Вашингтона и НАТО реально воспринять позицию России, но на уступки она не пойдет.
«Высока вероятность того, что мы в поиске точек соприкосновения столкнемся с нежеланием наших коллег из США и НАТО реально воспринимать то, что нам требуется», — цитирует РИА Новости слова Рябкова.
По его словам, совершенно исключено, что Кремль пойдет на уступки под подавлением или угрозами.
«Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», — приводит слова дипломата RT.
9—10 января в Женеве пройдут консультации России и США по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.
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