Рябков: Россия не пойдет на уступки в переговорах с США по гарантиям безопасности

«Высока вероятность того, что мы в поиске точек соприкосновения столкнемся с нежеланием наших коллег из США и НАТО реально воспринимать то, что нам требуется», — цитирует РИА Новости слова Рябкова.

По его словам, совершенно исключено, что Кремль пойдет на уступки под подавлением или угрозами.

«Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», — приводит слова дипломата RT.

9—10 января в Женеве пройдут консультации России и США по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.

