Рябков: Американская сторона испытывала дискомфорт в переговорах с Россией

Американские партнеры по Североатлантическому альянсу, проявляющие русофобские настроения, не позволяют делегации США комфортно вести диалог с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Рябков прокомментировал встречу с США перед переговорами в Женеве

Так он прокомментировал окончание предварительных переговоров в Женеве с делегацией США под руководством первого замгоссекретаря Уэнди Шерман.

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО»,— сказал дипломат.

В своем первом комментарии Рябков заявил, что разговор с американскими представителями был потрясающим, и одновременно сложным и деловым.

Ранее Рябков заявил, что НАТО должен вернуться в границы 1997 года.

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ТЕГИ:СШАСергей Рябков
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