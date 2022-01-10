Рябков: Американская сторона испытывала дискомфорт в переговорах с Россией

Так он прокомментировал окончание предварительных переговоров в Женеве с делегацией США под руководством первого замгоссекретаря Уэнди Шерман.

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО»,— сказал дипломат.

В своем первом комментарии Рябков заявил, что разговор с американскими представителями был потрясающим, и одновременно сложным и деловым.

Ранее Рябков заявил, что НАТО должен вернуться в границы 1997 года.

