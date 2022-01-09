Боррель заявил о необходимости диалога с Россией и ее сдерживании

«Диалог необходим, но также необходимы сдерживание и решимость посредством твердой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. <...> Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами», — отметил он в своем блоге.

Боррель заявил, что безопасность Европы непосредственно связана с безопасностью Украины. Поэтому, считает европейский политик, представители Киева должны присутствовать на переговорах с Россией по украинской теме.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте заявил, что Россия способна устроить «провокацию» и впоследствии применить военную силу против Украины.

Ранее в воскресенье глава Минобороны России Сергей Шойгу в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал, что сегодня на всех фронтах ведется информационная война, и Россия не может позволить себе проигрывать в ней.

