Блинкен раскрыл стратегию США на переговорах с Россией в Женеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что для США предпочтительным путем переговоров с Россией по вопросам гарантий безопасности является дипломатический. Однако, Вашингтон готов к более решительным действиям, если Москва встанет на путь «конфронтации и агрессии». Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN в воскресенье, 9 января.
«Мы привержены диалогу и дипломатии, чтобы увидеть, сможем ли мы решить данные проблемы мирным путем, который, безусловно, является наиболее предпочтительным. В то же время, мы готовы действовать в отношении России очень решительно, если она выберет путь конфронтации и агрессии», - цитирует Блинкена РИА Новости.
По его мнению, переговоры делегаций США и РФ в Женеве позволят обсудить озабоченности Москвы в части расширения НАТО.
«Сейчас перед нами предстает возможность путем диалога и дипломатии увидеть, удастся ли нам разрешить легитимные озабоченности России (по НАТО), а также многочисленные озабоченности других стран относительно поведения России в Европе», - указал глава американской дипломатии.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что диалог ЕС с Россией по вопросам безопасности необходим, но также необходимо ее сдерживание при поддержке Украины.
Межведомственная делегация РФ прибыла в Швейцарию, где в Женеве состоятся переговоры с США по гарантиям безопасности. Об этом Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило в своем Telegram-канале. По словам официального представитель МИД России Марии Захаровой, первый раунд российско-американских переговоров запланирован на вечер 9 января.
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