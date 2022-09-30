«Конец неопределенности?»: Россия готовится принять новые территории
Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий ожидается сегодня в 15:00.
Российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
В документах отмечается, что решение было принято в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе ООН, учитывая волеизъявление жителей региона на референдуме.
Независимость ДНР и ЛНР была признана Россией в феврале этого года, соответствующий указ Путин подписал 21 февраля.
Ранее за вхождение в состав РФ в ДНР и ЛНР проголосовали 99,23% и 98,42% соответственно, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.
Ожидается, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет 30 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Эту информацию «Радиоточке НСН» озвучил и глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.
«Завтра в Кремле состоится подписание договоров о вхождении новых субъектов Российской Федерации в состав РФ, в понедельник Госдума все это ратифицирует. С точки зрения продолжения спецоперации, на мой взгляд, имеет смысл переформатировать ее в контртеррористическую», - сказал он накануне.
Ранее депутатам Госдумы разослали приглашения на мероприятие с участием президента Владимира Путина, которое состоится в Кремле 30 сентября в 15:00. Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей также прибыли в Москву для участия в церемонии.
В республиках надеются, что все «ключевые» решения Москвы после референдумов будут приняты в ближайшее время. Так, офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко завил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что обстрелы ВСУ после проведения референдума усиливаются, оттеснение противника на безопасное расстояние невозможно без поддержки российской армии.
«Это будет продолжаться до тех пор, пока противника не отбросят на то расстояние, с которого он не сможет обстреливать территорию республик. Это возможно только при поддержке армии России и ключевых решений, которые, полагаю, в ближайшее время будут приняты, после того, как мы вернемся в состав Росси. Должен быть некий переходный период, поскольку нужно подогнать и законодательную базу под российские законы, и решить ряд других организационных и технических вопросов. Пройдет не один день, прежде чем территории войдут в состав России», — заявил Марочко.
Еще до окончательного подсчета голосов глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что собирается поехать в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным.
Со своей стороны, глава ДНР Денис Пушилин напомнил, что Путин обещал поддержать присоединение республик к России в случае положительных результатов референдума. После оглашения итогов референдумов он публично не высказывался о том, какие полномочия хочет получить республика после вхождения в состав России. Возможно, это связано с тем, что еще не весь регион освобожден от украинских военных.
«Могу сказать с абсолютной уверенностью: территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий. Всему свое время», - сказал Пушилин.
О том, как референдумы и вхождение в состав России новых территорий повлияют на ход спецоперации, рассуждают и с российской стороны. Так, глава Крыма Аксёнов заявил, что после проведения референдумов в Донбассе и в контролируемых российскими военными Херсонской и Запорожской областях и вхождения их в состав России, специальная военная операция получит статус контртеррористической операции.
«Скоро будет пройдена определённая точка невозврата. Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также заявил, что референдумы своевременно могут изменить статус спецоперации.
«Это будет территория России, часть этой территории будет оккупирована. Российские войска и так участвуют в боевых действиях против ВСУ на территории Донбасса, но вхождение республик в состав РФ, возможно, поможет поменять статус российских действий по отношению к противнику. Если это так, это хорошо, поводов, чтобы поменять статус спецоперации уже много», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
В свою очередь, россияне рассуждают, как это может отразиться на частичной мобилизации и повлечет ли за собой военное положение для ряда регионов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось. По его словам, также нет пока и решения о закрытии границ РФ.
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