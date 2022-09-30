«Конец неопределенности?»: Россия готовится принять новые территории

Российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

В документах отмечается, что решение было принято в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе ООН, учитывая волеизъявление жителей региона на референдуме.



Независимость ДНР и ЛНР была признана Россией в феврале этого года, соответствующий указ Путин подписал 21 февраля.



Ранее за вхождение в состав РФ в ДНР и ЛНР проголосовали 99,23% и 98,42% соответственно, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

Ожидается, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет 30 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.