Аксенов: Спецоперация после присоединения Донбасса станет контртеррористической
Глава Крыма Аксёнов заявил, что после проведения референдумов в Донбассе и в контролируемых российскими военными Херсонской и Запорожской областях и вхождения их в состав России, специальная военная операция получит статус контртеррористической операции.
«Скоро будет пройдена определённая точка невозврата. Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях», - написал Аксенов в своем телеграмм-канале.
Глава республики утверждает, что после этого российская армия уже «будет сражаться за свою землю».
Также Аксенов высказал мнение, что «единственный способ разрешения конфликта на Украине – это полная и безоговорочная капитуляция действующей там власти».
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