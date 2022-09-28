«Обстрелы усиливаются»: В ЛНР ждут «ключевых» военных решений Москвы после референдумов
Донбасс не сразу станет частью России, но уже сейчас понятно, что обстрелы ВСУ не прекратятся - нужны военные решения, сказал НСН подполковник Андрей Марочко.
Обстрелы ВСУ после проведения референдума усиливаются, оттеснение противника на безопасное расстояние невозможно без поддержки российской армии. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«Сейчас идет активизация по всей линии боевого соприкосновения. Обстрелы усиливаются, они ведутся по гражданской инфраструктуре. Это будет продолжаться до тех пор, пока противника не отбросят на то расстояние, с которого он не сможет обстреливать территорию республик. Это возможно только при поддержке армии России и ключевых решений, которые, полагаю, в ближайшее время будут приняты, после того, как мы вернемся в состав России», — подчеркнул военный эксперт.
Прошедший с 23 по 27 сентября референдум был признан состоявшимся, в ЛНР за присоединение к РФ высказались 98,42% голосовавших. Марочко рассказал о том, когда Донбасс официально войдёт в состав России.
«Де-юре это произойдет после того, как будут подписаны соответствующие документы и приняты решения. Должен быть некий переходный период, поскольку нужно подогнать и законодательную базу под российские законы, и решить ряд других организационных и технических вопросов. Пройдет не один день, прежде чем территории войдут в состав России», — заявил Марочко.
Подполковник также отметил, что мобилизованные граждане России поступят в распоряжение командования не раньше, чем через месяц.
«Согласно российскому законодательству, это минимальный срок для подготовки подготовить бойцов. Как заявляет российское командование, никто сразу эти войска кидать на передовую не будет. Прежде всего они займут место военнослужащих, несущих сейчас службу внутри страны и имеющих боевой опыт», — заключил Марочко.
Ранее в Совфеде рассказали, что после референдумов Россия может изменить статус спецоперации.
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