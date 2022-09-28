«Русские земли»: Крым поможет новым регионам войти в состав РФ
Решение о создании Крымского федерального округа не зависит от властей полуострова, сказала НСН парламентарий Алла Пономаренко.
Крым готов оказать помощь новым регионам по вхождению в состав России, заявила зампред Госсовета Крыма Алла Пономаренко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
27 сентября в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях завершился пятидневный плебисцит за вхождение в состав России. В ДНР за это проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской и Херсонской областях – 93,11% и 87,05% соответственно. Ранее сообщалось, что после референдума эти регионы могут войти в новый федеральный округ – Крымский.
«Принимает эти решения совершенно не Крым, если нужно будет оказать помощь, то мы ее окажем. Переживать за международную изоляцию не стоит. Крым все время в ней находится, но за эти 8 лет развивался очень серьезно. Вся инфраструктура изменилась, Крым получил абсолютно новый облик», - сказала Пономаренко.
Собеседница «Радиоточки НСН» отметила, что теперь спецоперация России на Украине приобретет другой смысл.
«Будем защищать свои русские земли», - подчеркнула Пономаренко.
Ранее сенатор Владимир Джабаров в эфире НСН допустил изменение статуса спецоперации на контртеррористическую, что позволит юридически обосновать боевые действия.
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