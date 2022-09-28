«Решение за президентом»: В Совфеде рассказали, что будет после референдумов
Совет Федерации 4 октября может рассмотреть вопрос вхождения в состав России новых регионов, сказал НСН Владимир Джабаров.
Спецоперация может изменить свой статус на контртеррористическую после вхождения в состав России Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, заявил сенатор Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
27 сентября в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях завершился пятидневный плебисцит за вхождение в состав России. Еще до полуночи стали известны результаты. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской и Херсонской областях – 93,11% и 87,05% соответственно.
«Если по итогам референдума эти области официально обратятся на имя президента Владимира Путина, то, наверно, он примет решение и вынесет его на рассмотрение Федеральному собранию, как это было в случае с Крымом. По срокам мы рассчитываем на 4 октября – на этот день по графику, составленному летом, назначено заседание Совета Федерации», - сказал Джабаров.
Собеседник «Радиоточки НСН» предположил, что за этим последует изменения статуса специальной военной операции.
«Спецоперация, по сути, станет контртеррористической, потому что на территории России будут находиться иностранные войска, которые совершают террористические действия против наших граждан. Соответственно отношение будет другое, думаю, изменится статус (СВО, - прим. НСН) но это все решает верховный главнокомандующий», - резюмировал Джабаров.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН объяснил, что юридического понятия «спецоперация» нет, а статус контртеррористической операции даст обоснование для проведения боевых действий.
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