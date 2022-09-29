Миронов: Никому не желаю испытать то, что может начаться при нападении на территорию РФ
Глава партии «Справедливая Россия – За правду» предупредил, что ответ России на провокации может быть неожиданным для Зеленского и НАТО.
Россия мощно ответит на любую попытку нападения на свою территорию, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН.
«Если нападению подвергается территория РФ, то ответ будет, мягко говоря, адекватным. Я никому не желаю испытать то, то скоро начнется. Потому что это действительно недопустимо, у нас есть Конституция, где говорится о невозможности нарушения территориальной целостности. Я уверен, что ответ будет мощным, возможно, неожиданный и для господина Зеленского, и для блока НАТО», - рассказал он.
30 сентября в Кремле состоится подписание договоров о вхождении новых субъектов в состав РФ, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов ранее в пресс-центре НСН.
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