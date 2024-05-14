«Кант-трофей и пророчества Жириновского»: Чем удивляли россиян новые министры
Михаил Дегтярев, писавший книги о Жириновском, сам оказался героем пророчества, Антону Алиханову припомнили Канта, а Оксана Лут затеяла «цветочную революцию».
На фоне изменений в правительстве России внимание общественности приковано к новым министрам, кандидатуры которых 14 мая были утверждены Госдумой.
Самым ярким «новичком» стал глава Минспорта Михаил Дегтярев, писавший книги о пророчествах Жириновского и выдвигавшийся в мэры Москвы. Глава Минпромторга Антон Алиханов запомнился россиянам «неравной битвой» с философом Иммануилом Кантом, а министр энергетики Сергей Цивилев – познаниями о динозаврах.
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ПРОРОЧЕСТВА ЖИРИНОВСКОГО И ЧУДО С ЯЙЦАМИ
Госдума на заседании во вторник утвердила кандидатуры 16 министров, внесенных главой правительства Михаилом Мишустиным. В их числе пять новичков. Главой Минпромторга утвержден Антон Алиханов, руководителем Минэнерго - Сергей Цивилев, министром транспорта - Роман Старовойт, министром сельского хозяйства - Оксана Лут, а министром спорта - Михаил Дегтярев. Нового министра обороны Андрея Белоусова в этом списке нет, поскольку глав силовых ведомств и МИД будет назначать президент.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев получил широкую известность на фоне болезни лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Тогда создатель Telegram-канала «Пулемет Дегтярева Z» начал активно публиковать «пророчества» Владимира Вольфовича.
«С 2005 года я работал над книгами о его предсказаниях», - рассказывал Дегтярев, отметив, что с тех пор написано две книги: «Пророк в своем Отечестве» и «Пророк 2.0». По его словам, в 2021 году Жириновский предрекал, что Зеленский будет последним президентом Украины, поскольку она перестанет существовать. Кроме того он обещал, что «Америке - конец».
После выдвижения на пост главы Минспорта Дегтярев назвал себя «солдатом президента» и признался, что «это предложение было неожиданным». Однако тут же всплыло еще одно пророчество Жириновского.
«Вот Дегтярёв! Вот министр спорта! А пока назначают не таких, как Дегтярёв, — бардак будет!», - говорил Владимир Вольфович во время Чемпионата мира по футболу 2018-го года.
В 2013 и 2018 годах Дегтярев участвовал в выборах мэра Москвы, в сентябре 2023-го встречал в Комсомольске-на-Амуре лидера КНДР Ким Чен Ына, а в январе 2024 года президент РФ Владимир Путин в шутку назвал хабаровского губернатора «следующим после Господа».
В ходе встречи Путина с дальневосточными предпринимателями ему рассказали о вспышке птичьего гриппа, который уничтожил более полумиллиона кур.
«Наверное, с Божьей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас (…) мы в декабре произвели 25 миллионов яиц двумя птицефабриками», - рассказала президенту акционер птицефабрики "Комсомольская" Людмила Кузнецова.
«Михаил Владимирович, вы обратили внимание? Вы следующий за Господом в иерархии», - сказал после этого Путин Дегтяреву.
ДИНОЗАВРЫ КУЗБАССА И ТРОФЕЙНЫЙ КАНТ
Пост министра промышленности и торговли РФ занял губернатор Калининградской области Антон Алиханов, удививший здравомыслящий мир высказываниями про философа Иммануила Канта.
В феврале 2024 года Алиханов обвинил Канта в причастности к конфликту на Украине.
«Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине», - сказал губернатор, пояснив, что Кант «положил начало немецкой классической философии, прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей», в результате чего появилась «такая социально-культурная ситуация».
Ну а в мае Алиханов назвал Канта «русским трофеем» на фоне жалоб канцлера Германии Олафа Шольца на то, что у президента РФ «нет ни малейших оснований ссылаться на Канта».
«Выражение русский трофей в отношении деятелей культуры, независимо от того, философия это, наука или искусство, выглядит немножко странно. Не так важно, где находятся кости Канта, важны его дух и идеи, не имеющие территориальных границ. Это просто неудачная шутка. Недолгое время после Семилетней войны, несколько лет он был российским подданным, пока Петр III не отказался от ее завоеваний, но мало ли, кто был чьим подданным. (…) Это хороший маргинальный сленг, но не для высокого мероприятия», - сказал в этой связи НСН доцент кафедры истории русской философии МГУ, публицист и философ Борис Межуев.
Помимо Канта Алиханов упоминал и австрийского писателя Франца Кафку.
«В Европейской Комиссии бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество», — философствовал политик, комментируя экономическую «блокаду Калининграда».
Новый глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на посту губернатора Кемеровской области часто рассказывал о динозаврах.
В июне 2023 года он восхищался сенсационной находкой «конечности растительноядного завропода», в августе - единственным в России «скелетом теропода из мелового периода», а 7 ноября объяснил, почему в качестве неофициального символа Кузбасса для международной выставки на ВДНХ был выбран ящер-попугай, а не шахтер или металлург.
«Он (символ – прим. НСН) имеет отношение к формированию всего нашего Кузнецкого каменноугольного бассейна. Во времена, когда он формировался, жили и динозавры. Первые кузбассовцы — это динозавры. Динозавр, по сути, стал еще одним брендом Кузбасса, помимо угля и металлургии», — пояснил Цивилев.
В отличие от своих креативных и словоохотливых коллег новый министр транспорта Роман Старовойт на посту губернатора Курской области говорил в основном об украинских атаках на регион. Однако незадолго до масштабного назначения он успел провести в своем Telegram-канале опрос, по результатам которого запретил мигрантам работать таксистами в регионе.
А вот новая глава Минсельхоза Оксана Лут, ранее занимавшая пост первого замминистра, успела 14 мая напугать цветочников планами «ограничить ввоз цветов из недружественных стран». Некоторые СМИ уже назвали эту идею «цветочной революцией».
В феврале 2024 года «Российская газета» писала со ссылкой на ФТС, что доля импорта цветов в России оценивается в 83%. При этом 90% цветов завозится из трех стран: Нидерландов (5,2 тыс. тонн), Эквадора (4,8 тыс. тонн) и Кении (940 тонн).
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