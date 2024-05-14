«Кант-трофей и пророчества Жириновского»: Чем удивляли россиян новые министры

ПРОРОЧЕСТВА ЖИРИНОВСКОГО И ЧУДО С ЯЙЦАМИ

Госдума на заседании во вторник утвердила кандидатуры 16 министров, внесенных главой правительства Михаилом Мишустиным. В их числе пять новичков. Главой Минпромторга утвержден Антон Алиханов, руководителем Минэнерго - Сергей Цивилев, министром транспорта - Роман Старовойт, министром сельского хозяйства - Оксана Лут, а министром спорта - Михаил Дегтярев. Нового министра обороны Андрея Белоусова в этом списке нет, поскольку глав силовых ведомств и МИД будет назначать президент.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев получил широкую известность на фоне болезни лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Тогда создатель Telegram-канала «Пулемет Дегтярева Z» начал активно публиковать «пророчества» Владимира Вольфовича.

«С 2005 года я работал над книгами о его предсказаниях», - рассказывал Дегтярев, отметив, что с тех пор написано две книги: «Пророк в своем Отечестве» и «Пророк 2.0». По его словам, в 2021 году Жириновский предрекал, что Зеленский будет последним президентом Украины, поскольку она перестанет существовать. Кроме того он обещал, что «Америке - конец».

После выдвижения на пост главы Минспорта Дегтярев назвал себя «солдатом президента» и признался, что «это предложение было неожиданным». Однако тут же всплыло еще одно пророчество Жириновского.

«Вот Дегтярёв! Вот министр спорта! А пока назначают не таких, как Дегтярёв, — бардак будет!», - говорил Владимир Вольфович во время Чемпионата мира по футболу 2018-го года.

В 2013 и 2018 годах Дегтярев участвовал в выборах мэра Москвы, в сентябре 2023-го встречал в Комсомольске-на-Амуре лидера КНДР Ким Чен Ына, а в январе 2024 года президент РФ Владимир Путин в шутку назвал хабаровского губернатора «следующим после Господа».

В ходе встречи Путина с дальневосточными предпринимателями ему рассказали о вспышке птичьего гриппа, который уничтожил более полумиллиона кур.

«Наверное, с Божьей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас (…) мы в декабре произвели 25 миллионов яиц двумя птицефабриками», - рассказала президенту акционер птицефабрики "Комсомольская" Людмила Кузнецова.

«Михаил Владимирович, вы обратили внимание? Вы следующий за Господом в иерархии», - сказал после этого Путин Дегтяреву.