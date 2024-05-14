Госдума утвердила всех 16 министров
Госдума утвердила кандидатуры всех 16 министров, предложенных ранее премьер-министром Михаилом Мишустиным.
В частности, депутаты одобрили губернатора Калининградской области Антона Алиханова на посту министра промышленности и торговли РФ. За его кандидатуру проголосовали все 400 депутатов единогласно, «против» и воздержавшихся не было. Ранее пост главы Минпромторга занимал Денис Мантуров, назначенный накануне первым вице-премьером РФ. Калининградскую область Алиханов занимал с 2017 года.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев утвержден на пост главы Минспорта, губернатор Курской области Роман Старовойт - главы Минтранса, а кемеровский глава Сергей Цивилев - главы Минэнергетики. Оксана Лут одобрена на должность главы Минсельхоза. Ранее она была заместителем министра в этом же ведомстве.
Остальные министры, утвержденные сегодня нижней палатой, сохранили свои должности.
Руководителей министерств силового блока, МИД и глав спецслужб назначает президент после консультаций с Советом Федерации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru