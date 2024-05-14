Госдума утвердила всех 16 министров

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев утвержден на пост главы Минспорта, губернатор Курской области Роман Старовойт - главы Минтранса, а кемеровский глава Сергей Цивилев - главы Минэнергетики. Оксана Лут одобрена на должность главы Минсельхоза. Ранее она была заместителем министра в этом же ведомстве.

Остальные министры, утвержденные сегодня нижней палатой, сохранили свои должности.

Руководителей министерств силового блока, МИД и глав спецслужб назначает президент после консультаций с Советом Федерации.



