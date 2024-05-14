В России могут запретить ввозить цветы из недружественных стран
Минсельхоз РФ может ограничить ввоз цветов из недружественных стран. Об этом заявила кандидат на пост главы ведомства Оксана Лут. На заседании Госдумы она сказала, что министерство совместно с Минэкономразвития рассматривает соответствующие меры таможенно-тарифного регулирования.
Лут пояснила, что для российских цветоводов предусмотрены меры поддержки, в том числе льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки.
В апреле правительство повысило таможенные пошлины на пиво, ввезенное в Россию из недружественных стран, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru