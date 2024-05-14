В России могут запретить ввозить цветы из недружественных стран

Лут пояснила, что для российских цветоводов предусмотрены меры поддержки, в том числе льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки.

В апреле правительство повысило таможенные пошлины на пиво, ввезенное в Россию из недружественных стран, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.



