«Ницше и Аристотель!»: Философ защитил Канта от «украинских» обвинений Алиханова
«Демонический» Ницше оказался главным философским пророком Запада, Аристотель оправдывал рабство и зверства, а Кант был любим в России, сказал в эфире НСН Борис Межуев.
Обвинения философа Иммануила Канта в «причастности» к конфликту на Украине не выдерживают критики, заявил в интервью НСН доцент кафедры истории русской философии МГУ, публицист и философ Борис Межуев.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил, что Кант был духовным отцом современного Запада и имеет «прямое отношение к военному конфликту на Украине».
«Алиханов повторяет русского философа Владимира Францевича Эрна, написавшего в 1914 году статью "От Канта к Круппу", где он доказывал, что источником германского милитаризма является именно философия Канта. Если объединить идеи Эрна и Алиханова в один пакет, они никакой критики не выдерживают. Во-первых, если брать главных "врагов" России - США и Великобританию - то это англосаксонские страны, которые едва ли пережили кантовскую революцию, он не является их духовным вождем. У них есть свои философские родоначальники, и тогда уже надо обвинять Бэкона, Декарта, Витгенштейна и ряд других мыслителей. Если Кант и оказал на кого-то влияние, то, может быть, в большей степени как раз на Россию и русскую философию. Кант был очень любим в России в том смысле, что его философия была понятной, очевидной и переосмысленной в российских традициях», - сказал Межуев.
По его словам, если уж кого-то и обвинять в негативном влиянии на мировоззрение Запада, то это скорее Ницше, чем Кант.
«Я бы указал на очень важное и демоническое значение фигуры Фридриха Ницше. Совершенно неожиданно такой маргинальный мыслитель в ХХ веке оказался главным философским пророком Запада. Этого философа очень любят в России, но он сказал много разрушительного и для христианства, и для гуманизма, и для мира просвещения, который создавал Кант. Если искать "страхи Запада", надо присмотреться, в первую очередь, к Ницше, а не Канту. Следует серьезно обосновать и понять опасности ницшеанства», - предостерег философ.
Кроме того, он упомянул в этой связи Аристотеля.
«Если брать плюсы и минусы Запада, я бы обратил внимание на Аристотеля, но не в том смысле, чтобы сбрасывать его с корабля современности. Это очень интересная фигура. С одной стороны, без него не было бы западного рационализма и философии как науки. С другой стороны, он заложил основы западного прагматизма, в том числе и в политической жизни. Он дал понять, как можно существовать в этом "срединном мире" без слишком сильной приверженности к высшему идеалу. Он доказывал, что может быть среднее пространство между диктатурой и демократией, и назвал его "полития", а с другой стороны оправдывал рабство и другие зверские стороны жизни людей. Запад как цивилизация сделал огромный рывок в области науки и прав человека, но при этом удерживал колониальный порядок, которому в чем-то привержен и сегодня», - заключил собеседник НСН.
Политолог и философ Александр Дугин ранее поддержал идею вдовы своего коллеги Александра Зиновьева проверять сотрудников Института философии РАН на детекторе лжи на предмет их лояльности интересам России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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