«Ницше и Аристотель!»: Философ защитил Канта от «украинских» обвинений Алиханова

Обвинения философа Иммануила Канта в «причастности» к конфликту на Украине не выдерживают критики, заявил в интервью НСН доцент кафедры истории русской философии МГУ, публицист и философ Борис Межуев.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил, что Кант был духовным отцом современного Запада и имеет «прямое отношение к военному конфликту на Украине».