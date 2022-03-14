«Не будет Украины»: Автор книги о пророчествах Жириновского опубликовал его предсказание о Зеленском
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что работал над книгами о предсказаниях лидера ЛДПР Владимира Жириновского, и начинает публиковать его «пророчества».
«Жириновский весной 2021 года: "Зеленский - последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины"», - написал политик в Telegram-канале «Пулемет Дегтярева Z».
По словам Дегтярева, это отрывок из книги «Пророк 2.0», в которой собраны уже начавшие сбываться предсказания Жириновского за 2015-2021 годы.
«С 2005 года я работал над книгами о его предсказаниях», - рассказал губернатор, отметив, что с тех пор написано две книги: «Пророк в своем Отечестве» и «Пророк 2.0».
В прошлом году Жириновский заявил в ходе одного из выступлений, что 2022 год не будет мирным, а годом, «когда Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну». При этом он указал на сроки: «4 часа утра 22 февраля».
Утром 24 февраля Владимир Путин в обращении к народу заявил, что Москва окажет военную помощь ДНР и ЛНР и будет добиваться «демилитаризации и денацификации» Украины.
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