Песков: Говорить о «понижении» Шойгу неуместно

«Это очень высокий государственный пост, с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для всей страны», — указал представитель Кремля.

Песков добавил, что секретарь Совбеза постоянно находится в прямом контакте с президентом и «несет большую ответственность».

Ранее российский лидер Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем СБ РФ, освободив от этой должности Николая Патрушева, напоминает «Свободная пресса».

