Песков: Говорить о «понижении» Шойгу неуместно

Пост секретаря Совета Безопасности, который занял экс-министр обороны Сергей Шойгу — высокая должность, и говорить о «понижении» бывшего главы военного ведомства неуместно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это очень высокий государственный пост, с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для всей страны», — указал представитель Кремля.

Песков добавил, что секретарь Совбеза постоянно находится в прямом контакте с президентом и «несет большую ответственность».

Ранее российский лидер Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем СБ РФ, освободив от этой должности Николая Патрушева, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ Сергей ШойгуДмитрий Песков

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