Путин пошутил о месте Дегтярева в иерархии «после Господа»

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с бизнесменами пошутил, что хабаровский губернатор Михаил Дегтярев занимает в иерархии место, следующее после Господа.

Во время встречи Путина с хабаровскими предпринимателями акционер птицефабрики «Комсомольская» Людмила Кузнецова рассказала, что около года назад на фабрике произошла вспышка птичьего гриппа, из-за который было уничтожено больше полумиллиона куриц.

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Однако, «с божей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас» в декабре удалось произвели 25 миллионов яиц и накормить население, заявила Кузнецова.

Путин отреагировал на эти слова шуткой, обратившись к главе региона: «Михаил Владимирович, вы обратили внимание, вы следующий за Господом в иерархии».

На втрече с предпринимателями в Хабаровске Путин снова объяснил рост цен на яйца в России. Он утверждает, что у россиян «немножко» выросли доходы, граждане начали приобретать больше продуктов, однако власти «не подумали» вовремя открыть импорт.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЯйцаХабаровский КрайМихаил ДегтяревВладимир Путин

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