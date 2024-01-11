Путин пошутил о месте Дегтярева в иерархии «после Господа»

Однако, «с божей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас» в декабре удалось произвели 25 миллионов яиц и накормить население, заявила Кузнецова.

Путин отреагировал на эти слова шуткой, обратившись к главе региона: «Михаил Владимирович, вы обратили внимание, вы следующий за Господом в иерархии».

На втрече с предпринимателями в Хабаровске Путин снова объяснил рост цен на яйца в России. Он утверждает, что у россиян «немножко» выросли доходы, граждане начали приобретать больше продуктов, однако власти «не подумали» вовремя открыть импорт.

