«Неудачная шутка»: Философ Межуев назвал глупостью споры за «трофейного» Канта

Философа Иммануила Канта нельзя всерьез называть «русским трофеем», при этом власти Германии не следуют его идеям, сказал в интервью НСН доцент кафедры истории русской философии МГУ, публицист и философ Борис Межуев.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее высказал мнение, что у президента РФ Владимира Путина «нет ни малейших оснований ссылаться на Канта», поскольку позиция России по Украине идет вразрез с представлениями философа о мире. Он также пожаловался, что российские власти стремятся «присвоить Канта и его работы».