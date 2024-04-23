«Неудачная шутка»: Философ Межуев назвал глупостью споры за «трофейного» Канта
Кантовский идеал вечного мира вел к идее вечной войны, при этом ни Германия, ни США не следуют его философии, сказал в эфире НСН Борис Межуев.
Философа Иммануила Канта нельзя всерьез называть «русским трофеем», при этом власти Германии не следуют его идеям, сказал в интервью НСН доцент кафедры истории русской философии МГУ, публицист и философ Борис Межуев.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее высказал мнение, что у президента РФ Владимира Путина «нет ни малейших оснований ссылаться на Канта», поскольку позиция России по Украине идет вразрез с представлениями философа о мире. Он также пожаловался, что российские власти стремятся «присвоить Канта и его работы».
«Что касается войны и мира, тут есть много разных аспектов, в частности, и не в пользу Канта, потому что идеал вечного мира на самом деле приводил к идее вечной войны. Есть даже такое выражение "вечная война за вечный мир". Кант был максималист в этом смысле. Он считал, что если не созданы условия для вечного мира, бессмысленно заключать какие-то промежуточные мирные договоренности, а нужно заранее устранить все источники возможной войны. Смысл вечного мира в том, чтобы добиться такого состояния межгосударственных отношений, при котором война просто невозможна. Что, действия президента США Байдена соответствуют Канту, или канцлера Шольца? Ничьи действия ему не соответствуют. Та же самая Германия одобрила бомбардировки Югославии. Кто здесь более верен Канту – это очень сложный вопрос», - сказал Межуев.
На фоне высказываний Шольца губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал Канта «русским трофеем». Межуев счел это неудачной шуткой.
«Выражение русский трофей в отношении деятелей культуры, независимо от того, философия это, наука или искусство, выглядит немножко странно. Не так важно, где находятся кости Канта, важны его дух и идеи, не имеющие территориальных границ. Это просто неудачная шутка. Недолгое время после Семилетней войны, несколько лет он был российским подданным, пока Петр III не отказался от ее завоеваний, но мало ли, кто был чьим подданным. Бертольда Брехта, который жил в Восточной Германии после ее освобождения от гитлеровцев, никто не считает советским трофеем. Это хороший маргинальный сленг, но не для высокого мероприятия», - объяснил философ.
При этом он высказал мнение, что России и Германии глупо «делить Канта», поскольку Петр III был сыном Гольштейнского принца, и у нас была общая история.
Борис Межуев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что обвинения Канта в «причастности» к конфликту на Украине не выдерживают критики.
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