В России впервые нашли кости динозавра мелового периода
11 августа 202314:52
В Кузбассе впервые на территории России обнаружили останки хищного динозавра мелового периода - теропода. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев.
Окаменелости нашел экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея. Цивилев назвал это «настоящим прорывом в палеонтологии», и отметил что это первая подобная находка в России.
«Мы активно поддерживаем исследования, и наши специалисты имеют возможность проводить палеонтологические раскопки и изучать динозавров,», - написал Цивилев.
Динозавр, считают ученые, был ростом около метра, и около двух - в длину. По их оценке, останки принадлежат представителю семейства дромезаврид.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru