В России впервые нашли кости динозавра мелового периода

В Кузбассе впервые на территории России обнаружили останки хищного динозавра мелового периода - теропода. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев.

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Окаменелости нашел экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея. Цивилев назвал это «настоящим прорывом в палеонтологии», и отметил что это первая подобная находка в России.

«Мы активно поддерживаем исследования, и наши специалисты имеют возможность проводить палеонтологические раскопки и изучать динозавров,», - написал Цивилев.

Динозавр, считают ученые, был ростом около метра, и около двух - в длину. По их оценке, останки принадлежат представителю семейства дромезаврид.

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ФОТО: соцсети губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева
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