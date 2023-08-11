В России впервые нашли кости динозавра мелового периода

Окаменелости нашел экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея. Цивилев назвал это «настоящим прорывом в палеонтологии», и отметил что это первая подобная находка в России.

«Мы активно поддерживаем исследования, и наши специалисты имеют возможность проводить палеонтологические раскопки и изучать динозавров,», - написал Цивилев.

Динозавр, считают ученые, был ростом около метра, и около двух - в длину. По их оценке, останки принадлежат представителю семейства дромезаврид.

