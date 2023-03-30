В США заявили о подготовке к войне с Россией и Китаем одновременно

По его словам, в Белом доме считают Москву и Пекин угрозой национальной безопасности.

«Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть", - поделился Моррис.

Он обратил внимание, что в бюджете США на следующий год есть пункт «нападение на КНР». Власти увеличили расходы по этой статье на 40%, уточнил бывший телеведущий.

Соединенные Штаты работают над сохранением Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), рассказал заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель. Он считает, что соглашение выгодно Вашингтону и Москве, пишет НСН.

