В США заявили о подготовке к войне с Россией и Китаем одновременно
Соединенные Штаты готовят вооруженные силы для столкновения с Россией и Китаем, заявил бывший телеведущий Fox News Клейтон Моррис, передает РИА Новости.
По его словам, в Белом доме считают Москву и Пекин угрозой национальной безопасности.
«Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть", - поделился Моррис.
Он обратил внимание, что в бюджете США на следующий год есть пункт «нападение на КНР». Власти увеличили расходы по этой статье на 40%, уточнил бывший телеведущий.
Соединенные Штаты работают над сохранением Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), рассказал заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель. Он считает, что соглашение выгодно Вашингтону и Москве, пишет НСН.
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