Адвокат объяснила, как развестись, если супруг против
Отсутствие согласия одного из супругов само по себе не является препятствием для расторжения брака. Если кто-то из пары не согласен на развод, разбирательства переходят в суд. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат Юлия Мухина.
По ее словам, об этом говорится в статье 21 Семейного кодекса РФ. Суд должен установить, что дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны. Если кто-то из участников возражает, ведомство вправе принять меры к примирению и отложить разбирательство с назначением срока до трех месяцев.
Мухина добавила, что бесконечно откладывать процесс своим несогласием не получится. Если хотя бы один из супругов настаивает на разводе, союз расторгается. Ускорить дело можно за счет правильной подготовки иска и документов, верного определения подсудности. По общему правилу все подается по месту жительства ответчика, но в предусмотренных законом случаях — истца.
Адвокат советует без необходимости не объединять расторжение брака с другими сложными требованиями. Вопросы о детях, алиментах и разделе имущества можно рассматривать одновременно, но при наличии спора это увеличивает объем разбирательства.
К частым причинам затягивания процесса она отнесла ошибки в подсудности, неполный комплект документов и неявку участников. Даже при отсутствии спора дело в мировом суде рассматривается до месяца, районном — до двух.
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