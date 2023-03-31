В России выросла популярность китайского языка

Россияне охотнее стали изучать китайский язык. Так, за март 2023 года на 75% возросло число пользователей сервиса по изучению китайского языка, а соответствующее приложение россияне скачивали в 4,5 раза чаще, чем обычно, в дни визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу сервиса Laoshi.

Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с армией России

По словам основателя сервиса Laoshi Сергея Кондрашова, рост активности россиян объясняется сближением двух государств за последний год. Так, между Москвой и Пекином увеличился товарооборот, укрепляются деловые и культурные связи. Вследствие этого в России требуется все больше специалистов, владеющих китайским языком. В ближайшее время эта тенденция сохранится, отметил Кондрашов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в новой Концепции внешней политики России заявлено стратегическое партнерство с Китаем и Индией.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияРоссиянеОбучениеКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры