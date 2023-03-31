В России выросла популярность китайского языка

По словам основателя сервиса Laoshi Сергея Кондрашова, рост активности россиян объясняется сближением двух государств за последний год. Так, между Москвой и Пекином увеличился товарооборот, укрепляются деловые и культурные связи. Вследствие этого в России требуется все больше специалистов, владеющих китайским языком. В ближайшее время эта тенденция сохранится, отметил Кондрашов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в новой Концепции внешней политики России заявлено стратегическое партнерство с Китаем и Индией.

