В России выросла популярность китайского языка
Россияне охотнее стали изучать китайский язык. Так, за март 2023 года на 75% возросло число пользователей сервиса по изучению китайского языка, а соответствующее приложение россияне скачивали в 4,5 раза чаще, чем обычно, в дни визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу сервиса Laoshi.
По словам основателя сервиса Laoshi Сергея Кондрашова, рост активности россиян объясняется сближением двух государств за последний год. Так, между Москвой и Пекином увеличился товарооборот, укрепляются деловые и культурные связи. Вследствие этого в России требуется все больше специалистов, владеющих китайским языком. В ближайшее время эта тенденция сохранится, отметил Кондрашов.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в новой Концепции внешней политики России заявлено стратегическое партнерство с Китаем и Индией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru