Орбан: затягивание конфликта на Украине ведет к Третьей мировой войне

Затягивание конфликта на Украине - это реальный риск начала Третьей мировой войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает «Интерфакс».

По его словам, многим это утверждение может показаться преувеличенным, но это действительная опасность, стоящая сейчас перед человечеством.