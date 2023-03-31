Орбан: затягивание конфликта на Украине ведет к Третьей мировой войне
31 марта 202321:44
Затягивание конфликта на Украине - это реальный риск начала Третьей мировой войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает «Интерфакс».
По его словам, многим это утверждение может показаться преувеличенным, но это действительная опасность, стоящая сейчас перед человечеством.
Орбан подчеркнул, что западные страны, поставляя оружие на Украину, вовлекают остальной мир в этот кризис.
Ранее, как сообщала НСН, глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз близок к обсуждению отправки войск на Украину.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru