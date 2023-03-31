Орбан: затягивание конфликта на Украине ведет к Третьей мировой войне

Затягивание конфликта на Украине - это реальный риск начала Третьей мировой войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает «Интерфакс».

По его словам, многим это утверждение может показаться преувеличенным, но это действительная опасность, стоящая сейчас перед человечеством.

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Орбан подчеркнул, что западные страны, поставляя оружие на Украину, вовлекают остальной мир в этот кризис.

Ранее, как сообщала НСН, глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз близок к обсуждению отправки войск на Украину.

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ФОТО: РИА Новости
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