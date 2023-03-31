Путин одобрил новую Концепцию внешней политики России

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики России. Соответствующий указ он подписал в пятницу.

По словам главы государства, ключевые стратегические документы пришлось корректировать из-за серьезных изменений на мировой арене.

Захарова: в Москве учли концепцию НАТО при подготовке своей концепции внешней политики

Путин отметил, что МИД РФ совместно с другими ведомствами провело кропотливую работу по приведению концепции в соответствие с современными реалиями.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в новой внешнеполитической концепции речь пойдет о прекращении монополии Запада, передает НСН.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:Владимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры