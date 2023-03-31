Путин одобрил новую Концепцию внешней политики России
Президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики России. Соответствующий указ он подписал в пятницу.
По словам главы государства, ключевые стратегические документы пришлось корректировать из-за серьезных изменений на мировой арене.
Путин отметил, что МИД РФ совместно с другими ведомствами провело кропотливую работу по приведению концепции в соответствие с современными реалиями.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в новой внешнеполитической концепции речь пойдет о прекращении монополии Запада, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru