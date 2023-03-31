«Изменения в международной жизни»: Путин объяснил корректировку стратегических документов

На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ он указал, что речь идёт, в том числе о концепции внешней политики России, в которой «обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности».

«Представленная концепция, думаю, служит добротной доктринальной основой для нашей дальнейшей работы по международным делам», - подчеркнул глава государства.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Западу будет грозить катастрофа, если он проигнорирует сигнал, который подал Путин своим решением разместить ядерное оружие в Белоруссии, сообщает НСН.

