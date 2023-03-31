«Изменения в международной жизни»: Путин объяснил корректировку стратегических документов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной корректировки ключевых стратегических документов стали «кардинальные изменения в международной жизни», сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ он указал, что речь идёт, в том числе о концепции внешней политики России, в которой «обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности».
«Представленная концепция, думаю, служит добротной доктринальной основой для нашей дальнейшей работы по международным делам», - подчеркнул глава государства.
Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Западу будет грозить катастрофа, если он проигнорирует сигнал, который подал Путин своим решением разместить ядерное оружие в Белоруссии, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru