«Сугубо оборонительная»: К какой войне готовится Китай

Китайский лидер Си Цзиньпин во время выступления на ежегодном собрании парламента заявил, что готовит страну к войне. Он раскрыл тему готовности к силовому противостоянию в четырех отдельных речах, в одной из которых он призвал своих генералов «смело воевать». Правительство также объявило об увеличении оборонного бюджета Китая на 7,2%.

«В военном отношении Китай пока отстает от США. В то же самое время Штаты в своих программных документах вроде стратегии национальной безопасности ставят Китай на первое место среди представляющих угрозу для Вашингтона стран. Подготовка к войне несет оборонительный характер, у них оборонительная доктрина. Страна, конечно, обладает ядерным потенциалом, но развивает этот вид вооруженных сил как средство сдерживания», - сказал Каменнов.