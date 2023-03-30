«Сугубо оборонительная»: К какой войне готовится Китай

Мирно существовавшая почти полвека страна является главной угрозой для США, отметил в беседе с НСН ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов.

Китай готовится к войне в сугубо оборонительных целях, главный политический метод влияния Пекина – экономическая экспансия, рассказал НСН ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов.

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Китайский лидер Си Цзиньпин во время выступления на ежегодном собрании парламента заявил, что готовит страну к войне. Он раскрыл тему готовности к силовому противостоянию в четырех отдельных речах, в одной из которых он призвал своих генералов «смело воевать». Правительство также объявило об увеличении оборонного бюджета Китая на 7,2%.

«В военном отношении Китай пока отстает от США. В то же самое время Штаты в своих программных документах вроде стратегии национальной безопасности ставят Китай на первое место среди представляющих угрозу для Вашингтона стран. Подготовка к войне несет оборонительный характер, у них оборонительная доктрина. Страна, конечно, обладает ядерным потенциалом, но развивает этот вид вооруженных сил как средство сдерживания», - сказал Каменнов.
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Китай – мирная страна, которая не участвовала ни в одном конфликте практически полвека, напомнил собеседник.

«В стратегических ядерных средствах Китай отстает и от США, и от России. Но Пекин предпринимает меры, чтобы ликвидировать этот пробел. Но опять же – в средствах сдерживания. Практически 50 лет Китай не участвовал ни в одном конфликте, потому что их главный метод политики – экономическая экспансия, а она возможна только в условиях мирного времени», - заключил он.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН посоветовал россиянам избавляться от наличных долларов, и вкладываться в золото и китайскую валюту.

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Фото: cpc.people.com.cn
ТЕГИ:ВойнаКитайСи Цзиньпин

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