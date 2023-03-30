СМИ: Россия обошла США в борьбе за страны Африки и Азии

Как отметил Лиссуба, сверхдержавы «по-своему» призывают африканские и азиатские страны встать на свою сторону.

«В отличие от прошлого века, на этот раз эти государства непросто заставить сделать выбор ... Россия это понимает. Запад — нет», — подчеркнул депутат.

Политик указал, что Африка открыто не осуждает открыто специальную военную операцию России и не принимает участие в санкциях против Москвы, которая поддерживает дружеские отношения с некоторыми странами Африки, отмечает РЕН ТВ.

Говоря об отношениях России с Азией, Лиссуба напомнил, что товарооборот РФ и региона повысился. При этом показатели оборота Азии с Западом снижаются. Депутат указал, что многие азиатские государства отказались от поддержки антироссийских рестрикций, пишет Ura.ru.

