Политолог предрек Европе рост разногласий вокруг переговоров с Россией
Политолог Иван Мезюхо заявил, что внутри ЕС и Великобритании идет конкуренция за право выдвинуть переговорщика для контактов с президентом РФ Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Об этом он сказал «Ленте.ру».
По его мнению, телефонные разговоры президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере с российским лидером лишь обнажили эти противоречия.
По словам эксперта, единого подхода внутри Европы нет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сама хотела бы вести переговоры, но у глав Британии, Франции и Германии свои амбиции, добавил он.
Мезюхо считает, что в обозримой перспективе они не договорятся, а разногласия будут нарастать. Ряд лидеров, ощущая слабость во внутренней политике, сосредоточатся на внешней и будут примерять роль переговорщика.
Политолог добавил, что своими конфликтами по этому вопросу европейские страны показывают уязвимость и раскол по тактике.
Ранее рассказывали, что попытки ЕС определить переговорщика с Кремлем обернулись хаосом.
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