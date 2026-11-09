Политолог предрек Европе рост разногласий вокруг переговоров с Россией

Политолог Иван Мезюхо заявил, что внутри ЕС и Великобритании идет конкуренция за право выдвинуть переговорщика для контактов с президентом РФ Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Об этом он сказал «Ленте.ру».

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По его мнению, телефонные разговоры президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере с российским лидером лишь обнажили эти противоречия.

По словам эксперта, единого подхода внутри Европы нет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сама хотела бы вести переговоры, но у глав Британии, Франции и Германии свои амбиции, добавил он.

Мезюхо считает, что в обозримой перспективе они не договорятся, а разногласия будут нарастать. Ряд лидеров, ощущая слабость во внутренней политике, сосредоточатся на внешней и будут примерять роль переговорщика.

Политолог добавил, что своими конфликтами по этому вопросу европейские страны показывают уязвимость и раскол по тактике.

Ранее рассказывали, что попытки ЕС определить переговорщика с Кремлем обернулись хаосом.

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ФОТО: РИА Новости
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