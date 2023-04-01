Американский генерал оценил вероятность войны с Китаем

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли допустил конфликт с КНР, сообщают СМИ.

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Милли полагает, что столкновение с Китаем может произойти «из-за какого-либо инцидента или события». Однако вероятность конфликта он оценил как низкую.

Соединенные Штаты потерпят поражение в случае военного столкновения с Китаем, заявил комендант морской пехоты США генерал Дэвид Бергер. Он указал на нехватку десантных возможностей американской армии.

Китай начал подготовку к оборонительной войне, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов.

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Фото: twitter.com/CENTCOM
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