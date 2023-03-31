России прописали борьбу за традиционные ценности

Россия выступает за объединение международных усилий по обеспечению уважения и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом говорится в новой концепции внешней политики России. Документ, утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия в концепции называется «оплотом русского мира», «одним из суверенных центров мирового развития», «самобытной страной-цивилизацией» и «обширной евразийской и евро-тихоокеанской державой».