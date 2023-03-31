России прописали борьбу за традиционные ценности

Россия выступает за объединение международных усилий по обеспечению уважения и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом говорится в новой концепции внешней политики России. Документ, утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия в концепции называется «оплотом русского мира», «одним из суверенных центров мирового развития», «самобытной страной-цивилизацией» и «обширной евразийской и евро-тихоокеанской державой».

Россия рассчитывает, что Запад осознает бесперспективность конфронтации

В концепции стране отводится уникальная роль «в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества».

Приоритетами гуманитарной политики России за рубежом в документе называются противодействие кампании русофобии, защита русского языка, российской культуры, спорта, Русской православной церкви от дискриминации, борьба за историческую правду.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной корректировки ключевых стратегических документов стали «кардинальные изменения в международной жизни», передает НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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