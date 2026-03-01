МЧС: 230 рыбаков спасли со льдины в Финском заливе
230 человек человек, среди которых четверо детей, спасли со льдины в Финском заливе. Об этом сообщает в ГУ МЧС России Санкт-Петербургу.
Группа оказалась отрезана от берега из-за образовавшейся во льду трещины. Для доставки людей на берег использовались катера на воздушной подушке, поэтому операцию пришлось проводить в несколько рейсов из-за большого количества людей.
По данным ведомства, все 226 взрослых и 4 ребёнка благополучно доставлены на сушу. Пострадавших нет.
Инцидент произошёл на фоне потепления, которое привело к ослаблению льда и появлению опасных разломов. МЧС в очередной раз напоминает о рисках выхода на лёд в нестабильных погодных условиях и рекомендует воздержаться от рыбалки на Финском заливе до полной стабилизации обстановки.
Ранее семь человек были спасены с дрейфующей по Волге льдины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
