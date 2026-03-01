СМИ: Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при ударе США и Израиля по Тегерану

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в результате ракетного удара Израиля и США по его резиденции в районе Нармак в Тегеране. Об этом сообщает иранское агентство ILNA.

В Иране ликвидировали верховного лидера аятоллу Хаменеи

По данным местных СМИ, здание, где находился Ахмадинежад, полностью разрушено. Изначально информация о его судьбе не подтверждалась, однако сегодня ILNA со ссылкой на источники объявило о гибели политика. Вместе с ним, по некоторым данным, погибли несколько охранников и приближённых.

Махмуд Ахмадинежаду было 69 лет. Он занимал пост президента Исламской Республики Иран с 2005 по 2013 год. До этого Ахмадинежад возглавлял мэрию Тегерана (2003–2005) и был губернатором провинции Ардебиль.

Ранее власти Ирана подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи и ряда высокопоставленных военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
