МО ОАЭ: Иран атаковал французскую военно-морскую базу в Абу-Даби

По информации минобороны, удар по складу на территории объекта нанесли два иранских дрона, в результате возник пожар. В Минобороны ОАЭ подчеркнули, что в ходе инцидента пострадавших нет, а специализированные подразделения оперативно ликвидировали пожар.

Ведомство заявило, что ОАЭ оставляют за собой право на ответные меры в связи с этой атакой, которую расценивают как грубое нарушение суверенитета и эскалацию напряжённости.

Ранее в МО ОАЭ сообщили о гибели трех человек и 58 раненых в результате атак Ирана. Кроме того, ПВО страны перехватили и уничтожили 167 баллистических ракет и 541 иранский беспилотник, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

