МО ОАЭ: Иран атаковал французскую военно-морскую базу в Абу-Даби
Министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов сообщило об атаке иранских беспилотников на военно-морскую базу Аль-Салам в Абу-Даби.
По информации минобороны, удар по складу на территории объекта нанесли два иранских дрона, в результате возник пожар. В Минобороны ОАЭ подчеркнули, что в ходе инцидента пострадавших нет, а специализированные подразделения оперативно ликвидировали пожар.
Ведомство заявило, что ОАЭ оставляют за собой право на ответные меры в связи с этой атакой, которую расценивают как грубое нарушение суверенитета и эскалацию напряжённости.
Ранее в МО ОАЭ сообщили о гибели трех человек и 58 раненых в результате атак Ирана. Кроме того, ПВО страны перехватили и уничтожили 167 баллистических ракет и 541 иранский беспилотник, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- АТОР: Около 20 тысяч россиян застряли в ОАЭ из-за массовых отмен рейсов
- CENTCOM: Трое американских военных погибли в ходе операции против Ирана
- МО ОАЭ: Иран атаковал французскую военно-морскую базу в Абу-Даби
- Азербайджан разрешил выезд около 500 россиян из Ирана через свою границу
- Минобороны: Средства ПВО за 3 часа сбили 84 дрона ВСУ
- Иран атаковал 2 иностранных танкера после закрытия Ормузского пролива
- Российский теннисист Медведев застрял в Дубае
- МЧС: 230 рыбаков спасли со льдины в Финском заливе
- СМИ: Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при ударе США и Израиля по Тегерану
- МЧС: Четверо из пяти пропавших туристов погибли на севере Прикамья