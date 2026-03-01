МЧС: Четверо из пяти пропавших туристов погибли на севере Прикамья

По информации МЧС, все пятеро туристов из Уфы, пропавших в районе плато Кваркуш, обнаружены. Единственный выживший - в тяжёлом состоянии - с сильным переохлаждением и обморожениями. Его передали медикам.

Группа из пяти человек 20 февраля 2026 года прибыла из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского округа. На пяти снегоходах туристы самостоятельно отправились в 100-километровый маршрут на плато Кваркуш. Обратное прибытие в Золотанку планировалось 24 февраля, однако группа не вышла на связь и не появилась в условной точке.

27 февраля начались поиски. Сегодня, 1 марта, спасатели в районе горы Гроб (примерно в 30 км от Золотанки) сначала обнаружили тела двух погибших и одного выжившего туриста. Позже в ходе дальнейших поисков были найдены тела ещё двоих участников группы.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за экстремальных погодных условий - сильных морозов (до -30 градусов), вьюги и глубокого снега, что привело к потере ориентировки, истощению и переохлаждению. Туристы не регистрировали маршрут в МЧС.

В декабре прошлого года 13 туристов пропали в Пермском крае во время катания на снегоходах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».