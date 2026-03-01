МЧС: Четверо из пяти пропавших туристов погибли на севере Прикамья
Все пропавшие в Пермском крае туристы найдены, четыре участника группы погибли. Об этом сообщает ГУ МЧС Прикамья.
По информации МЧС, все пятеро туристов из Уфы, пропавших в районе плато Кваркуш, обнаружены. Единственный выживший - в тяжёлом состоянии - с сильным переохлаждением и обморожениями. Его передали медикам.
Группа из пяти человек 20 февраля 2026 года прибыла из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского округа. На пяти снегоходах туристы самостоятельно отправились в 100-километровый маршрут на плато Кваркуш. Обратное прибытие в Золотанку планировалось 24 февраля, однако группа не вышла на связь и не появилась в условной точке.
27 февраля начались поиски. Сегодня, 1 марта, спасатели в районе горы Гроб (примерно в 30 км от Золотанки) сначала обнаружили тела двух погибших и одного выжившего туриста. Позже в ходе дальнейших поисков были найдены тела ещё двоих участников группы.
По предварительным данным, трагедия произошла из-за экстремальных погодных условий - сильных морозов (до -30 градусов), вьюги и глубокого снега, что привело к потере ориентировки, истощению и переохлаждению. Туристы не регистрировали маршрут в МЧС.
В декабре прошлого года 13 туристов пропали в Пермском крае во время катания на снегоходах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Российский теннисист Медведев застрял в Дубае
- МЧС: 230 рыбаков спасли со льдины в Финском заливе
- СМИ: Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при ударе США и Израиля по Тегерану
- МЧС: Четверо из пяти пропавших туристов погибли на севере Прикамья
- СМИ: Около 40 зданий повреждены в Тель-Авиве после ударов Ирана
- МО ОАЭ: Три человека погибли и 58 ранены из-за ударов Ирана
- «Гость стоит денег»: В индустрии указали на «осознанность» свадеб в РФ
- СМИ: Нефтяной танкер MKD Vyom повреждён в результате удара у берегов Омана
- В России вступил в силу закон о защите традиционных ценностей в кино
- Минобороны: Средства ПВО за 6 часов сбили 43 дрона ВСУ