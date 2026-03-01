CENTCOM: Трое американских военных погибли в ходе операции против Ирана

Трое американских военнослужащих погибли, ещё пятеро получили тяжёлые ранения в ходе операции против Ирана. Об этом сообщает Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

В Иране ликвидировали верховного лидера аятоллу Хаменеи

Кроме того, несколько человек пострадали от лёгких осколочных ранений и сотрясений мозга. Однако их точное число не уточняется.

В CENTCOM подчеркнули, что ситуация остаётся динамичной, а крупномасштабные боевые действия продолжаются. Имена погибших пока не раскрываются - их объявят не ранее чем через 24 часа после уведомления родственников.

Иранские удары по странам Персидского залива, где находятся базы США, стали ответом на совместные атаки США и Израиля по территории Ирана. Ранее власти Ирана подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи и ряда высокопоставленных военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

