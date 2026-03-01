СМИ: Около 40 зданий повреждены в Тель-Авиве после ударов Ирана

Издание отмечает, что в одном из пострадавших районов города около 200 местных жителей были эвакуированы и временно размещены в трёх отелях в разных частях Тель-Авива. Спасательные службы продолжают оценивать масштабы разрушений, фиксируются случаи пожаров, обрушения конструкций и повреждения гражданской инфраструктуры.

По последним данным израильских служб, в результате иранских ракетных ударов по Тель-Авиву и окрестностям подтверждена как минимум одна гибель и десятки раненых. Власти продолжают разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим.

Атака Ирана стала реакцией на масштабную операцию, в ходе которой, в частности, был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Кроме того, тогда в результате атаки погибли несколько членов семьи Хаменеи и ряд высокопоставленных иранских военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



